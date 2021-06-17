Аэропорт Симферополя возобновил штатную работу после инцидента с самолетом Pegas Fly

Аэропорт Симферополя вернулся к штатной работе, взлетно-посадочная полоса разблокирована.

Напомним, сегодня утром после приземления самолет Boeing-767 авиакомпании Pegas Fly в процессе руления частично выкатился за пределы ВПП.

Пострадавших в результате инцидента нет, но в небе над популярным курортом образовалась пробка, некоторые самолеты ушли на запасные аэродромы. По последним данным, задерживается 21 рейс на прилет.