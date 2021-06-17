17 Июня 2021
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Происшествия Крым
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Аэропорт Симферополя возобновил штатную работу после инцидента с самолетом Pegas Fly

Аэропорт Симферополя вернулся к штатной работе, взлетно-посадочная полоса разблокирована.

Напомним, сегодня утром после приземления самолет Boeing-767 авиакомпании Pegas Fly в процессе руления частично выкатился за пределы ВПП.

Пострадавших в результате инцидента нет, но в небе над популярным курортом образовалась пробка, некоторые самолеты ушли на запасные аэродромы. По последним данным, задерживается 21 рейс на прилет.  

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Теги: симферополь, аэропорт, штатный режим, выкат за пределы впп, boeing-767, pegas fly



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