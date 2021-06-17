В Лесном не будут праздновать День города из-за недавнего смертельного ДТП

Власти ЗАТО Лесного приняли решение отказаться от проведения Дня города и празднования Дня комбината "Электрохимприбор" в связи с трагичными последствиями ДТП 10 июня. Праздники должны были состояться уже в эту субботу.

"Совместно с главой города Сергеем Черепановым приняли решение отменить празднования Дня города и Дня комбината, которые были запланированы на 19 июня. В текущей ситуации неправильно проводить общегородские празднования. Поэтому прошу всех лесничан и работников нашего предприятия отнестись к этому с пониманием", — написал в своем Telegram-канале директор ФГУП "Электрохимприбор" Сергей Жамилов.

Напомним, рано утром в четверг служебный автобус вез на смену несколько десятков рабочих местного ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор". В пути у машины отказали тормоза, водитель потерял управление и сбил людей, которые шли на работу.

Погибли шесть человек, еще несколько ехавших в автобусе получили травмы. Выживших отправили на лечение в Екатеринбург и Озерск. Накануне вечером один из них скончался. "Электрохимприбор", чьи сотрудники стали жертвами страшной аварии, окажет материальную помощь семьям погибших работников в размере 1 млн рублей и поможет в организации похорон. Родственникам необходимо обратиться в ООО "Успенье" и оформить ритуальные услуги. При этом никаких дополнительных документов не требуется.

11 июня в ЗАТО был объявлен день траура. По уголовному делу о ДТП в Лесном, в котором погибли семь человек, уже задержаны трое подозреваемых. А 12 июня обвиняемым избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.