Понедельник начинается в субботу: в Кремле готовятся объявить о чем-то чрезвычайном?

Подтверждена встреча Владимира Путина с парламентариями из нижней палаты парламента в Большом кремлевском дворце в понедельник, 21 июня. По уже ставшей какой-то загадочной и недоброй традиции, никто не называет ни причину столь массового мероприятия, неизвестна ни повестка, вообще мало что понятно и известно. Хотя некоторые и считают, что это будет лишь "выпускной" для завершающих работу созыва парламентариев, однако эпидемиологическая обстановка сейчас явно не благоволит столь массовым торжественным собраниям, особенно на фоне режима нерабочих дней и начала обязательной вакцинации среди работающего населения в Москве.

Извольте на прием!

Формально причина все-таки называется – окончание работы нынешнего VII состава Госдумы, но мы сколько не припоминали, так и не смогли вспомнить что-то подобное прежде. Депутатов (и сенаторов) традиционно собирают в день оглашения послания, которое президент, собственно, и озвучивает для них. Депутатов приглашают на инаугурацию, тоже все понятно и объяснимо. В совсем важных и исключительных случаях Владимир Путин считает нужным приезжать в Госдуму и говорить про, например, невозможность переносить выборы и, скажем, говорить об изменениях в Конституцию. Пожалуй, и все!

Парламентская сессия нынешнего уходящего созыва завершается официально 18 июня, после чего парламентарии будут работать в регионах, а в сентябре те из них, кто решил переизбраться, пойдут на выборы. Кстати, пока не было никаких сообщений по поводу отмены проведения в Москве съезда "Единой России" в субботу, 19 июня, на нем первоначально планировалось утвердить итоги праймериз партии и сформировать федеральную часть партсписка. Снова – никакой внятной и доступной информации нет.

В Кремле, кстати, подтвердили очное участие Путина в партийном мероприятии 19 июня, по российскому законодательству все политические партии, которые допущены до выборов, должны провести собственные съезды в течение месяца, точнее 25 дней с момента назначения выборов. И по закону – очно! Указ о дате назначения выборов (19 сентября 2021 года) сейчас лежит где-то в высоких кабинетах.

Что все это значит, особенно на фоне того, что накануне столичный мэр Сергей Собянин объявил несколько нерабочих дней и запретил массовые мероприятия? Как там ни крути, собрание как минимум 450 депутатов в кремлевском зале, то есть на ограниченном пятачке – это очень массовое мероприятие. Ровно, как и съезд "ЕР", где присутствующих будет еще больше.

И какой тогда вывод напрашивается сам собой? Готовится какая-то новая чрезвычайщина или что что мы наблюдаем? Накануне.RU просто напоминает, что оглашение послания президента в начале 2020 года, в январе, закончилось реально тектоническими сдвигами во всей системе российской власти. При этом ни один опрошенный за день нами эксперт, депутат и т.д. даже предположить ничего подобного не мог, все считали, что будет большой экономический блок и такие, в общем, ежегодные проходные вещи, ну вроде борьбы с коррупцией.

По факту это вылилось в отставку кабинета Медведева, который возглавлял Правительство последние 8 лет, даже больше, это привело к правкам Конституции и появлению такого органа, как Госсовет, можно долго еще перечислять новации во многих сферах госуправления и жизни….

Ковидная и постковидная политика

По информации наших экспертов, видимо, съезд партии состоится именно 19 июня, но в сильно усеченном варианте. Нам известно об отмене первоначальной аккредитации для многих СМИ и даже некоторым политическим экспертам и консультантам стали отзывать предложения как участникам. Агентство ТАСС заявляет, что съезд может пройти в режиме присутствия лишь кворума, необходимого для принятия самых важных решений. И еще – по-прежнему многие заявляют, что формально партию поведет на выборы её председатель Дмитрий Медведев. Но называются и другие фамилии, вплоть до нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина и других.

"Я предлагаю посмотреть внимательно на съезд в субботу, а затем, конечно – на мероприятие в Кремле в понедельник. В принципе, ничего особенного не ожидаю ни от того, ни от другого события, но в связи с московской эпидемиологической ситуацией могут быть приняты самые разные решения. Пока толком ничего неизвестно", - подчеркивает политолог Максим Жаров.

"Думаю, что в Кремле Путин поблагодарит депутатов за четкую и слаженную работу на протяжении пяти лет, скажет, все что положено в таких случаях. Участие президента в съезде партии в субботу также вполне логично и объяснимо – для него партия остается не чужим проектом, более того, президент рассчитывает и в новом созыве парламента опираться на "единороссовское" большинство", – отмечает Константин Калачёв, руководитель "Политической экспертной группы".

И все равно, несмотря на кажущееся единодушие экспертов вопросов пока остается больше, нежели существует ответов. Недаром, как нам кажется, пошли и публикуются "опросы", в которых большинство граждан высказываются за трехдневное голосование, против чего не против и глава ЦИК Элла Памфилова. В то же время, как мы писали недавно, принято окончательное решение по голосованию жителей Донбасса на выборах, что означает фактическую реинтеграцию жителей непризнанных республик в состав России. Глава ДНР даже обозначил путь для избежания разного рода провокаций со стороны украинских силовиков в этот день – можно, мол, всех желающих вывозить автобусами на территорию Ростовской области и пусть там голосуют. В ЛНР и ДНР, на секундочку, с российскими паспортами сегодня уже до 500 тыс. жителей, так что масштабы такой спецоперации можете оценить сами…

Ну и напоследок мы попросили оценить предстоящие события Дарью Митину, секретаря "Объединенной коммунистической партии", депутата Госдумы второго созыва. Эксперт считает, что 21 июня в Кремле пройдет дежурное мероприятие с благодарностями в адрес уходящего корпуса депутатов, а 19 июня съезд "ЕР" пройдет в обычном для таких событий срежиссированном заранее формате. "Нельзя проводить массовые мероприятия вроде митингов и даже одиночных пикетов оппозиции, а фан-зоны и тем более съезды проводить можно, такая вот странная логика у наших властей", - отмечает собеседница.

"Хотя, как раз на съезде-то какие-то "пострадавшие" от проведения праймериз кандидаты, особенно ресурсные, могли бы и поднять вопросы. Но этого скорее всего мы не увидим, все пройдет как обычно, никаких "революций" никто устраивать не собирается", - добавила Митина.