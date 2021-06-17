В Генпрокуратуру подали заявление против принудительной вакцинации

17 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Четверикова (2015) | Фото: oko-planet.su

В Генпрокуратуру подали заявление против принудительной вакцинации

Директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова заявила, что решение главного санврача Москвы Екатерины Андреевой о принудительной вакцинации всех работающих в Москве и Подмосковье незаконно. Об этом говорится на странице эксперта в соцсети.
Читайте также:

Четверикова также сообщила, что в Генпрокуратуру направлено соответствующее заявление. В нем говорится, что создан прецедент неправового воздействия на граждан с целью выполнения показателей по вакцинации, поскольку работодатели под угрозой штрафа со стороны властей будут давить на сотрудников. Постановление Андреевой не вытекает из ее полномочий и не основано на нормах и принципах действующего правового регулирования, считает эксперт.

Так, согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", главные государственные врачи субъектов РФ могут принять решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям, но категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, то есть Минздравом. Иными словами, как полагает Ольга Четверикова, Андреева не имела права указывать перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации.

На этом основании, по мнению эксперта, действия Андреевой, Собянина и Воробева могут расцениваться как самоуправство, а работодатель поневоле становится заложником ситуации и даже "соучастником преступления", говорится в заявлении. Приводятся и другие ссылки на нормативные акты и заявления высших должностных лиц страны. При этом не упомянут тот факт, что все вакцины еще находятся в стадии клинических испытаний, то есть граждан принуждают к прививкам экспериментальными вакцинами.

Четверикова предложила гражданам присоединяться к заявлению и отправлять их самостоятельно. "Чем больше будет таких заявлений, тем больше шансов, что это беззаконие будет остановлено", - написала она.

Напомним, ранее в профсоюзе такси назвали отстранение невакцинированных от работы геноцидом.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: вакцинация, Ольга Четверикова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети