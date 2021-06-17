В Генпрокуратуру подали заявление против принудительной вакцинации

Директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова заявила, что решение главного санврача Москвы Екатерины Андреевой о принудительной вакцинации всех работающих в Москве и Подмосковье незаконно. Об этом говорится на странице эксперта в соцсети.

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Четверикова также сообщила, что в Генпрокуратуру направлено соответствующее заявление. В нем говорится, что создан прецедент неправового воздействия на граждан с целью выполнения показателей по вакцинации, поскольку работодатели под угрозой штрафа со стороны властей будут давить на сотрудников. Постановление Андреевой не вытекает из ее полномочий и не основано на нормах и принципах действующего правового регулирования, считает эксперт.

Так, согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", главные государственные врачи субъектов РФ могут принять решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям, но категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, то есть Минздравом. Иными словами, как полагает Ольга Четверикова, Андреева не имела права указывать перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации .

На этом основании, по мнению эксперта, действия Андреевой, Собянина и Воробева могут расцениваться как самоуправство, а работодатель поневоле становится заложником ситуации и даже "соучастником преступления", говорится в заявлении. Приводятся и другие ссылки на нормативные акты и заявления высших должностных лиц страны. При этом не упомянут тот факт, что все вакцины еще находятся в стадии клинических испытаний, то есть граждан принуждают к прививкам экспериментальными вакцинами.

Четверикова предложила гражданам присоединяться к заявлению и отправлять их самостоятельно. "Чем больше будет таких заявлений, тем больше шансов, что это беззаконие будет остановлено", - написала она.

Напомним, ранее в профсоюзе такси назвали отстранение невакцинированных от работы геноцидом.