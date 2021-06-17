В Генпрокуратуру подали заявление против принудительной вакцинации
Директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова заявила, что решение главного санврача Москвы Екатерины Андреевой о принудительной вакцинации всех работающих в Москве и Подмосковье незаконно. Об этом говорится на странице эксперта в соцсети.
Четверикова также сообщила, что в Генпрокуратуру направлено соответствующее заявление. В нем говорится, что создан прецедент неправового воздействия на граждан с целью выполнения показателей по вакцинации, поскольку работодатели под угрозой штрафа со стороны властей будут давить на сотрудников. Постановление Андреевой не вытекает из ее полномочий и не основано на нормах и принципах действующего правового регулирования, считает эксперт.
Так, согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", главные государственные врачи субъектов РФ могут принять решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям, но категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, то есть Минздравом. Иными словами, как полагает Ольга Четверикова, Андреева не имела права указывать перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации.
На этом основании, по мнению эксперта, действия Андреевой, Собянина и Воробева могут расцениваться как самоуправство, а работодатель поневоле становится заложником ситуации и даже "соучастником преступления", говорится в заявлении. Приводятся и другие ссылки на нормативные акты и заявления высших должностных лиц страны. При этом не упомянут тот факт, что все вакцины еще находятся в стадии клинических испытаний, то есть граждан принуждают к прививкам экспериментальными вакцинами.
Четверикова предложила гражданам присоединяться к заявлению и отправлять их самостоятельно. "Чем больше будет таких заявлений, тем больше шансов, что это беззаконие будет остановлено", - написала она.
Напомним, ранее в профсоюзе такси назвали отстранение невакцинированных от работы геноцидом.