17 Июня 2021
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Боинг-777, Украина, крушение (2014) | Фото:ntv.ru

Прокуратура Нидерландов приобщила заключение "Алмаз-Антея" к делу по MH17

Прокуратура Нидерландов приобщила к делу о крушении рейса MH17 экспертное заключение представителей российского оборонного концерна "Алмаз-Антей", оценивших по фотографиям обломки самолета Boieng 777, разбившегося в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Манон Риддербекс.

Из материалов следует, что речь идет исключительно об осколках рейса MH17, детали других судов не обнаружены.

Суд в Нидерландах рассматривает дело о причинах крушения рейса MH17 над Донецком. Основная версия, которую представило обвинение – самолет был подбит из ЗРК с территории ДНР, причем доказательств того, что комплекс был доставлен в Донбасс с территории России, так и не было представлено.

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Теги: Алмаз-Антей, MH17, Боинг



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