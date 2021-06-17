Прокуратура Нидерландов приобщила заключение "Алмаз-Антея" к делу по MH17

Прокуратура Нидерландов приобщила к делу о крушении рейса MH17 экспертное заключение представителей российского оборонного концерна "Алмаз-Антей", оценивших по фотографиям обломки самолета Boieng 777, разбившегося в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Манон Риддербекс.

Из материалов следует, что речь идет исключительно об осколках рейса MH17, детали других судов не обнаружены.

Суд в Нидерландах рассматривает дело о причинах крушения рейса MH17 над Донецком. Основная версия, которую представило обвинение – самолет был подбит из ЗРК с территории ДНР, причем доказательств того, что комплекс был доставлен в Донбасс с территории России, так и не было представлено.