17 Июня 2021
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Общество Крым
Потоп в Керчи (2021) | Фото: vk.com/badcrimea

Глава Крыма подтвердил, что за его лодкой плавали кролем сотрудники МЧС

Конфуз случился с республиканским управлением МЧС в Крыму. После того, как весь рунет облетели кадры со спасателями, плывущими за лодкой Сергея Аксенова, в местном управлении министерства сообщили, что не знают этих людей и это были не спасатели, а просто какие-то добровольцы с неясными мотивами.

Но после этого сам глава Крыма дал комментарий журналистам, в котором подтвердил: пловцы в грязных водах Керчи – спасатели. Правда, зачем они плавают за лодками – яснее не стало.

"Сотрудники МЧС сопровождают все лодки, сопровождают их пешими, специально находятся в гидрокостюмах… Это делается для всех без исключения, и я, соответственно, этим исключением не был. Предлагаю паразитирование снять, сотрудникам МЧС благодарность, они сопровождают так всех без исключения… Они говорят, что плавают так сегодня целое утро. Все мужественно выполняют свои задачи", - цитирует "Крыминформ" Аксенова.

Напомним, из-за проливных дождей на полуострове и в других регионах юга России сегодня ночью были подтоплены несколько населенных пунктов. В Крыму был введен режим ЧС. При этом цены на отдых в курортных районах полуострова по-прежнему растут. Лидерами роста в высшем ценовом сегменте названы Феодосия, Коктебель и Судак, как сообщает "Российская газета", стоимость отдыха там поднялась на 87% по сравнению с 2019 годом. Лидером роста в среднем и экономичном сегменте стала Ялта (по 20%).

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Теги: сергей аксенов, спасатели, керчь



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