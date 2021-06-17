Режим ЧС объявили в Крыму после ливней

В Крыму введен режим ЧС регионального масштаба из-за ливней и подтоплений на востоке полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Принято решение о создании комиссии по ликвидации ЧС. На ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда, передает РИА Новости.

Напомним, ливни, прошедшие минувшей ночью в Крыму, затопили Керчь. В городе выпало полторы месячных нормы осадков, в воде оказались более 200 жилых домов, идет эвакуация. Обесточена больница из-за подтопления трансформаторных подстанций. Местные жители в соцсетях сообщают, что во многих частях города нет света и воды.

По словам Аксенова, главная задача - восстановить связь (не работают 16 вышек мобильной связи), а также откачать воду из подвальных помещений и расчистить дороги.