17 Июня 2021
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аиностранный агент, иноагент, надпись, уличная графика (2019) | Фото: antimaidan.ru

Госдума допустила руководство Минюста до банковской тайны в отношении НКО

Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила поправки в закон "О банках и банковской деятельности", дающий министру юстиции и его заместителям доступ к банковской тайне относительно НКО, подозреваемым в иностранном финансировании.

Комитет ГД по финансовому рынку неожиданно предложил депутатам успеть рассмотреть законопроект в весеннюю сессию (она как раз сегодня закрывалась). Многие оппозиционные депутаты высказали опасения на счет того, что под действие поправок могут попасть политические партии.

"Политическая партия подпадает под определение НКО, - отметил депутат от ЛДПР Сергей Иванов. - И почему выводят религиозные НКО из-под действия законопроекта – а если это сектанты-радикалы?". Религиозные НКО действительно были выведены из-под действия новой нормой поправкой ко второму чтению. Иванов предложил отклонить и поправку, и законопроект в целом, но большинство его не поддержало.

Замминистра юстиции Андрей Логинов, защищавший законопроект в Госдуме, заявил, что сейчас его ведомство оценивает, является ли деятельность НКО политической. "Если мы подозреваем, что НКО ведет такую деятельность, мы проверяем, имеет ли она иностранное финансирование. Ранее банки говорили, что они не могут по закону предоставить такую информацию. Тогда мы шли в суды, суды вставали на нашу сторону. Законопроект принимается для того, чтобы снять эту коллизию", - объяснил чиновник.

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Теги: нко, минюст, банковская тайна, госдума



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