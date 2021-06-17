Скончался замглавы Сургута: в мэрии он не проработал и месяца

Заместитель главы администрации Сургута Сергей Полукеев скончался в больнице. Информацию об этом корреспонденту Накануне.RU подтвердили в мэрии.

В больницу чиновник попал несколько дней назад. Его диагноз и причина смерти неизвестны. В мэрии Полукеев проработал меньше месяца - на работу он был принят 28 мая. В администрации он должен был курировать вопросы ЖКХ, городского хозяйства и благоустройства.

Полукееву было 52 года, он родился 12 сентября 1968 г.

В разные годы чиновник возглавлял управление лесопаркового хозяйства Сургута, департамент имущественных и земельных отношений города, кроме того, работал заместителем главы региона.