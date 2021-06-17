17 Июня 2021
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Администрация Сургута (2019) | Фото: Накануне.RU

Скончался замглавы Сургута: в мэрии он не проработал и месяца

Заместитель главы администрации Сургута Сергей Полукеев скончался в больнице. Информацию об этом корреспонденту Накануне.RU подтвердили в мэрии.

В больницу чиновник попал несколько дней назад. Его диагноз и причина смерти неизвестны. В мэрии Полукеев проработал меньше месяца - на работу он был принят 28 мая. В администрации он должен был курировать вопросы ЖКХ, городского хозяйства и благоустройства.

Полукееву было 52 года, он родился 12 сентября 1968 г.

В разные годы чиновник возглавлял управление лесопаркового хозяйства Сургута, департамент имущественных и земельных отношений города, кроме того, работал заместителем главы региона.

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Теги: Серей Полукеев, замглавы администрации Сургута, смерть



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