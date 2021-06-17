17 Июня 2021
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Общество Свердловская область
плотинка Екатеринбург 100е горожане праздник (2019) | Фото:ДИП Свердловской области

В Екатеринбурге отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса

Из-за роста ежедневного числа зараженных коронавирусом на Среднем Урале, Оргкомитет областного Сабантуя-2021 принял решение о переносе мероприятия.

"Национальный культурно-спортивный праздник Сабантуй-2021 в Свердловской области перенесен в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Такое решение принял оргкомитет мероприятия, основываясь на рекомендации Роспотребнадзора", - сообщили Накануне.RU в оперативном штабе.

Напомним, что праздник должен был состояться 26 июня в конно-спортивном клубе "Белая лошадь". На сегодняшний день дата проведения Сабантуя пока не определена.

Под covid-ограничения попал и общегородской школьный выпускной, запланированный на 25 июня в "Екатеринбург-Экспо". На данный момент об отмене сообщают сотрудники мэрии, однако для официального заявления необходимо подтверждение от оперштаба.

Напомним, что 25 июня также должен состояться масштабный фестиваль "Ночь музыки", на который в этом году заявилось рекордное количество исполнителей. Пока информации об отмене мероприятия не поступало.

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Теги: Сабантуй, выпускной, массовые мероприятия, отмена



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