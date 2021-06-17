17 Июня 2021
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Ремонт дороги (2020) | Фото: Накануне.RU

Мэрия Екатеринбурга отказалась от дорожных услуг известной компании из-за срыва сроков

Городские власти разорвали контракт на ремонт дорог с ООО "Строймеханизация". От сотрудничества с компанией, которая, предположительно, связана с бывшим свердловским депутатом, бизнесменом Арменом Карапетяном, решено отказаться из-за того, что сроки сдачи объектов могут быть сорваны, передает корреспондент Накануне.RU.

Как гласят сведения на сайте госзакупок, за ремонт десяти участков дорожного покрытия МКУ "Городское благоустройство" заключало контракт на 180 млн 419 тыс. руб. Подрядчик должен был отремонтировать десять участков, включая улицу Викулова. 16 июня контракт был расторгнут мэрией в одностороннем порядке.

Как сообщает источник нашего агентства, теперь мэрия города может направить в УФАС заявление о включении фирмы в реестр недобросовестных поставщиков.

Напомним, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов ранее уже заявлял о претензиях в адрес компании-подрядчика из-за несоблюдения сроков ремонта улицы Викулова. Ремонт предусматривает обновление покрытия проезжей части и тротуаров на улице Викулова от Татищева до Крауля. Общая протяженность участка, который должен быть сдан 1 августа 2021 года, составляет 560 метров. "Все дорожные работы в столице Урала находятся на контроле у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, и мы, на своем уровне, отслеживаем исполнение всех поставленных задач. Вы должны осознавать, что на вас лежит серьезная ответственность. Поэтому все работы должны быть сданы в срок", - предупреждал Орлов подрядчика.

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Теги: Армен Карапетян, дороги, мэрия Екатеринбурга



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