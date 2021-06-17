МЧС: Плавающие кролем по улицам Керчи не имеют отношения к спасательной операции

В управлении МЧС по Крыму заявили, что плавающие по затопленным улицам Керчи люди не имеют отношения к спасательной операции.

Ранее в Сети вызвало широкий резонанс видео осмотра Керчи главой Крыма Сергеем Аксеновым. Он передвигается по улицам на моторной лодке, за ней кролем плывут трое человек.

В МЧС "Интерфаксу" сообщили, что эти люди - не спасатели, а гражданские лица, "которые для чего-то приняли для себя решение сделать то, что показано на видео". Отмечается, что эвакуация проводится исключительно профессиональными сотрудниками.

Напомним, ливни, прошедшие минувшей ночью в Крыму, затопили Керчь. В городе выпало полторы месячных нормы осадков, в воде оказались более 200 жилых домов, обесточена больница из-за подтопления трансформаторных подстанций. Местные жители в соцсетях сообщают, что во многих частях города нет света и воды.