17 Июня 2021
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Общество В России
Вячеслав Володин (2018) | Фото: duma.gov.ru

"Мы – сторонники добровольности": Володин не объяснил, почему Госдума так и не рассмотрела поправки в нацкалендарь прививок

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не стал объяснять, почему нижняя палата так и не рассмотрела в весеннюю сессию законопроект о внесении в нацкалендарь прививок вакцинации от коронавируса.
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Еще на прошлой неделе документ за авторством правительства бодро рассмотрели в первом чтении. Были дискуссии: мол, надо отдельной поправкой утвердить добровольность вакцинации. И спикер первым требовал от правительства и профильного комитета Госдумы внести такую поправку. Рассмотрение во втором чтении сначала поставили на 15 июня, но потом вопрос из повестки исчез. И сообщил об этом глава ЛДПР Владимир Жириновский, а не Володин.

Сегодня на закрытии сессии он много говорил о вакцинации, но совершенно проигнорировал громкий законопроект.

"Мы потеряли [от коронавируса] четырех наших товарищей. У нас есть вакцина. Зараза никуда не ушла. Нам необходимо убеждать людей вакцинироваться. Мы сторонники добровольности в этом. Мы считаем, что гражданин должен для себя определиться – привиться или нет. У нас около 200 депутатов переболели. Есть те, кто заболели, хотя прививались. Сейчас уже можно говорить, что привитые легче переносят болезнь. Надо, чтобы и наши граждане понимали это. У нас депутатов привитых больше, чем в целом привитых россиян. Чего ждем? Лето придет, многие поедут отдыхать. Многие приедут загорелые, но больные. Да, мы говорим о добровольности, но надо убеждать и быть примером", - заключил Володин.

Напомним, сегодня стало известно, что уже четыре региона – Москва. Подмосковье, Кузбасс и Сахалинская область – ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда профессий, например, для медиков и учителей. В целом в России вакцинировано не более 10%, власти на разных уровнях признают, что кампания проваливается. Для создания коллективного иммунитета нужно вакцинировать не менее 60% взрослого населения, а по отдельным исследованиям – и того больше.

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Теги: добровольная вакцинация, прививка от коронавируса, госдума, вячеслав володин



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