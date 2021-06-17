17 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Пункт тестирования на COVID-19 (2021) | Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

Ежедневная статистика covid-зараженных на Среднем Урале снова начала расти

Ежедневное число новых зараженных коронавирусом свердловчан снова начало расти. После продолжительного периода стабильности до 100 человек, за последнюю неделю их количество возросло до 149.

Как сообщает оперативный штаб Свердловской области, последний раз показатель до 100 был зафиксирован 5 июня – 95 случаев заражения. После этого статистика ежедневно увеличивалась на несколько единиц, за исключением 8 июня (вниз на две единицы).

Резкий скачок произошел 12 июня – со 112 до 121 случая заражения. Новый скачок – 15 июня (со 138 до 146 случаев). В этот же день глава региона Евгений Куйвашев объявил о возможном введении ограничительных мер.

Вчера оперштаб сообщил о 145 новых covid-зараженных, а сегодня этот показатель приравнивается к 149, 57 из которых являются жителями Екатеринбурга. Таким образом, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 91 тыс. 282.

309 человек находится в тяжелом состоянии, 158 из которых - в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 130 – на аппаратах ИВЛ. Количество выздоровевших сегодня составляет 140 человек, а общее количество переболевших коронавирусом – достигло 85 тыс. 125.

К сожалению, все еще продолжают фиксироваться летальные случаи среди заболевших COVID-19. Сегодня их число достигло 3 тыс. 639, включая 14 человек, скончавшихся сегодня.

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Теги: коронавирус, статистика, рост



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