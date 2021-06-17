17 Июня 2021
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камеры видеонаблюдения, мониторинг, детские сады, Березники (2020) | Фото: permkrai.ru

Во власти прощупывают почву на предмет введения рейтинга людей - эксперт

Во власти есть лица, заинтересованные во введении цифрового рейтинга граждан России. Об этом рассказал специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов.
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По его данным, лоббисты цифрового рейтинга внушают властям, что таким образом власть сможет контролировать людей и предотвратить народные волнения.

"Люди, которые это обсуждают, не изучали ни информатику, ни кибернетику. Они не знают, что в таких системах возникает петля положительной обратной связи. Бедные становятся беднее, а богатые - богаче. Человек, который в этом рейтинге начал опускаться, опустится на самое дно. Его превратят в социального парию, и он никогда не сможет подняться, потому что чем ниже ты опускаешься, тем меньше у тебя шансов подняться. Если большое количество людей загонят на социальное дно, возникнет социальное напряжение. Это создаст огромные проблемы", - рассказал Ашманов.

Также вся цифровизация является попыткой государственного переворота и создания параллельной системы власти - цифровой, уверен эксперт. Ведь возникнет новый цифровой класс, который через цифровые технологии сосредоточит в своих руках огромную власть, а контролировать его никто не сможет. Программисты, сисадмины по факту возьмут на себя значительную часть реальной власти и получат возможность для широчайших манипуляций.

"Например, мы ловим преступников. Я разработчик этой системы и некоторых лиц ввожу туда как доверенных, которые никогда не будут распознаны как плохие. А узнать это практически невозможно", - сказал Ашманов на "Спасе".

Ранее он раскритиковал цифровизацию обучения как разрушение традиционного образования.

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Теги: цифровизация, социальный рейтинг, Игорь Ашманов



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