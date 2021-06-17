Во власти прощупывают почву на предмет введения рейтинга людей - эксперт

Во власти есть лица, заинтересованные во введении цифрового рейтинга граждан России. Об этом рассказал специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов.

По его данным, лоббисты цифрового рейтинга внушают властям, что таким образом власть сможет контролировать людей и предотвратить народные волнения.

"Люди, которые это обсуждают, не изучали ни информатику, ни кибернетику. Они не знают, что в таких системах возникает петля положительной обратной связи. Бедные становятся беднее, а богатые - богаче. Человек, который в этом рейтинге начал опускаться, опустится на самое дно. Его превратят в социального парию, и он никогда не сможет подняться, потому что чем ниже ты опускаешься, тем меньше у тебя шансов подняться. Если большое количество людей загонят на социальное дно, возникнет социальное напряжение. Это создаст огромные проблемы", - рассказал Ашманов.

Также вся цифровизация является попыткой государственного переворота и создания параллельной системы власти - цифровой, уверен эксперт. Ведь возникнет новый цифровой класс, который через цифровые технологии сосредоточит в своих руках огромную власть, а контролировать его никто не сможет. Программисты, сисадмины по факту возьмут на себя значительную часть реальной власти и получат возможность для широчайших манипуляций.

"Например, мы ловим преступников. Я разработчик этой системы и некоторых лиц ввожу туда как доверенных, которые никогда не будут распознаны как плохие. А узнать это практически невозможно", - сказал Ашманов на "Спасе".

Ранее он раскритиковал цифровизацию обучения как разрушение традиционного образования.