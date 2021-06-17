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Политика В России
Государственная дума, Госдума, депутаты (2020) | Фото: duma.gov.ru

Госдума России VII созыва завершила работу

Госдума России VII созыва одновременно с окончанием весенней сессии завершила свою работу. В сентябре пройдут выборы, на которых определится новый состав нижней палаты российского парламента.

Правда, формально депутаты еще две недели будут работать – пройдут "региональные недели", во время которых парламентарии должны общаться с населением. Очевидно, что в этот раз "региональные недели" превратятся в предвыборную кампанию. В ближайшие недели парламентские партии проведут предвыборные съезды, где окончательно определятся с кандидатами и партийными списками.

По словам спикера уходящего состава ГД Вячеслава Володина, депутаты провели в этом созыве 427 пленарных заседаний. В Госдуму было внесено 5,5 тыс. законопроектов, 81,5% из них были рассмотрены, приняты только 41,2%. Спикер отметил, что "многие законы, лежавшие десятилетия, стали неактуальными" – с этим, в частности, связано большое количество отклонений законопроектов. Он напомнил, что в наследство от предыдущего созыва текущему составу досталось более 2,5 тыс. нерассмотренных законопроектов, парламент успел "разгрести" большую часть, оставив своим "наследникам" около тысячи нерассмотренных законопроектов.

Государственная дума, Госдума(2019)|Фото: duma.gov.ru

"Поступило более миллиона обращений от граждан. Это в два с половиной раза больше, чем в предыдущий период. Повышается эффективность работы депутатов, запрос на диалог с ними растет", - полагает Володин.

 Также Володин отметил, что правительство - и во главе с Медведевым, и во главе с Мишустиным – "выстроило конструктивные и продуктивные отношения с Госдумой". Но спикер также добавил, что только с прошлого года (когда кабмин возглавил Мишщустин) план по подготовке нормативных документов начал выполняться на 75-80%, тогда как раньше эта цифра не превышала 35%.  

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Теги: госдума, седьмой созыв, завершение работы



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