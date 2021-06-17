Госдума России VII созыва завершила работу

Госдума России VII созыва одновременно с окончанием весенней сессии завершила свою работу. В сентябре пройдут выборы, на которых определится новый состав нижней палаты российского парламента.

Правда, формально депутаты еще две недели будут работать – пройдут "региональные недели", во время которых парламентарии должны общаться с населением. Очевидно, что в этот раз "региональные недели" превратятся в предвыборную кампанию. В ближайшие недели парламентские партии проведут предвыборные съезды, где окончательно определятся с кандидатами и партийными списками.

По словам спикера уходящего состава ГД Вячеслава Володина, депутаты провели в этом созыве 427 пленарных заседаний. В Госдуму было внесено 5,5 тыс. законопроектов, 81,5% из них были рассмотрены, приняты только 41,2%. Спикер отметил, что "многие законы, лежавшие десятилетия, стали неактуальными" – с этим, в частности, связано большое количество отклонений законопроектов. Он напомнил, что в наследство от предыдущего созыва текущему составу досталось более 2,5 тыс. нерассмотренных законопроектов, парламент успел "разгрести" большую часть, оставив своим "наследникам" около тысячи нерассмотренных законопроектов.

"Поступило более миллиона обращений от граждан. Это в два с половиной раза больше, чем в предыдущий период. Повышается эффективность работы депутатов, запрос на диалог с ними растет", - полагает Володин.

Также Володин отметил, что правительство - и во главе с Медведевым, и во главе с Мишустиным – "выстроило конструктивные и продуктивные отношения с Госдумой". Но спикер также добавил, что только с прошлого года (когда кабмин возглавил Мишщустин) план по подготовке нормативных документов начал выполняться на 75-80%, тогда как раньше эта цифра не превышала 35%.