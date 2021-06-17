У половины вакцинированных "ЭпиВакКороной" не нашли антител через девять месяцев

17 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
вакцина от коронавируса &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: ДИП

У половины вакцинированных "ЭпиВакКороной" не нашли антител через девять месяцев

Антитела к коронавирусу сохраняются у всех участников испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" на протяжении полугода, сообщил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов.

По прошествии девяти месяцев антитела находят у меньшей доли добровольцев, добавил он.

"По состоянию на три и шесть месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на девять месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу", - цитирует Максютова "Интерфакс".

Ранее разработчик заявлял, что иммунитет у приматов после вакцинации "ЭпиВакКороной" сохраняется уже больше года. У первых добровольцев, получивших препарат в рамках первого этапа клинических исследований, иммунитет сохраняется уже около девяти месяцев, сообщал Максютов. По его словам, у 70% добровольцев сохраняется повышенный уровень антител. Поэтому пока разработчики могут гарантировать действие вакцины на протяжении года, увеличение этого срока будет зависеть от дальнейших исследований вакцинированных.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ЭпиВакКорона, вакцина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети