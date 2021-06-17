У половины вакцинированных "ЭпиВакКороной" не нашли антител через девять месяцев

Антитела к коронавирусу сохраняются у всех участников испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" на протяжении полугода, сообщил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов.

По прошествии девяти месяцев антитела находят у меньшей доли добровольцев, добавил он.

"По состоянию на три и шесть месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на девять месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу", - цитирует Максютова "Интерфакс".

Ранее разработчик заявлял, что иммунитет у приматов после вакцинации "ЭпиВакКороной" сохраняется уже больше года. У первых добровольцев, получивших препарат в рамках первого этапа клинических исследований, иммунитет сохраняется уже около девяти месяцев, сообщал Максютов. По его словам, у 70% добровольцев сохраняется повышенный уровень антител. Поэтому пока разработчики могут гарантировать действие вакцины на протяжении года, увеличение этого срока будет зависеть от дальнейших исследований вакцинированных.