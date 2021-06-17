17 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Потоп в Керчи (2021) | Фото: vk.com/badcrimea

Затопление Крыма не отразится на популярности тур-направления у свердловчан

Спрос на отпуск в Крыму среди жителей Свердловской области не спадет даже после затопления полуострова минувшей ночью. Об этом Накануне.RU рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам почти все билеты и путевки в Крым уже выкуплены до сентября (а некоторые и по сентябрь включительно) и приобретались уральцами заранее.

"Глубина продаж такая, что фактически продано абсолютно все. Но если будет какое-то уменьшение спроса, то это снизит градус. Правда мы, конечно, хотели бы, чтобы градус снизили не какие-то подобные происшествия, а, допустим, открытие дополнительных альтернатив, в том числе и зарубежных. Неплохо если будет снижаться этот ажиотаж, но исключительно за счет положительных событий", - поделился своим мнением Мальцев.

При этом он отметил, что выпадение пусть и такого количества осадков не должно отразиться на популярности тур-направления и желании отдохнуть на полуострове. Максимум, с чем придется столкнуться приезжим – это корректировка планов на непродолжительное время.

Вместо этого УАТ беспокоит распоряжение местных властей Крыма, которое представили ассоциации. Согласно ему, по имеющимся данным, с 22 июня на полуострове будут введены covid-ограничения.

"Вчера нам представили документ, который вступит в силу в скором времени. Мы опасаемся, что будут существенные ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой в Крыму и это несколько омрачит жизнь отдыхающих, потому что ограничения касаются и общепита, и посещения театров и кинотеатров. Что-то существенное, что может заставить туриста отказаться от приобретенного тура, конечно же, нет, но это вероятно сделает менее радостным его пребывание в Крыму", - отметил президент УАТ.

Напомним, что засыхавший два года Крым затопило. По данным синоптиков, минувшей ночью проливные дожди обеспечили выпадение почти двухмесячной нормы осадков, особенно это касается восточной части полуострова.

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Теги: УАТ, Мальцев, Крым, затопление, отпуск, отдых, тур-направление



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