17 Июня 2021
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Общество В России
Маргарита Симоньян (2020) | Фото: ТВЦ

RT выплатит вакцинированным сотрудникам по 57 тысяч рублей

Russia Today выплатит своим сотрудникам, которые уже вакцинировались или сделают это, по 57,5 тысяч рублей. Об этом написала в телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.
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Она сослалась на ухудшение ситуации в Москве. А на сотрудников, сделавших прививку, ложится дополнительная нагрузка, так как они в первую очередь получают доступ к мероприятиям и командировкам. Поэтому руководство канала приняло решение осуществить такую единовременную выплату до 10 июля.

Также говорится, что те, кто еще имеют антитела после болезни, могут принести сертификат о вакцинации позже.

Формально никакой дискриминации невакцинированных нет, но это очередной шаг к закреплению сегрегации людей.

Ранее Симоньян призвала всех работодателей помогать только вакцинированным.

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Теги: вакцинация, выплата



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