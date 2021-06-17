17 Июня 2021
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Политика В России
дмитрий песков на телеканале дождь (2011) | Фото: tvrain.ru

Песков ответил на вопрос о возможности обмена Навального с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности обмена Алексея Навального с США.

По словам представителя Кремля, таких предложений пока не озвучивалось.

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" Песков уточнил, что Навальный может войти в списки обмена заключенными, если вдруг подтвердится, что он - гражданин США и работает на их спецслужбы.

Также пресс-секретарь президента сообщил, что сверки списков возможного обмена заключенными на саммите РФ – США не было, эта тема будет прорабатываться непублично.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Женеве прокомментировал задержание оппозиционера. По его словам, Навальный, возвращаясь в Россию после лечения в Германии, знал, что будет задержан, поскольку нарушал нормы закона.

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Теги: дмитрий песков, алексей навальный



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