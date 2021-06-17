17 Июня 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Драка в Верховной Раде в процессе рассмотрения вопроса о ратификации соглашения по российскому флоту в Крыму (2010) | Фото: AFP

В Раде произошла драка из-за призыва расстрелять оппозицию

В Верховной раде новая драка. Это произошло после того, как "слуга народа" и глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что эпоха бедности закончится тогда, "когда расстреляют "Оппозиционную платформу - за жизнь".

После этого к трибуне вышла фракция ОПЗЖ. На защиту Потураева стали "слуги", и между ними произошли столкновения. Спикер Рады вынужден был объявить перерыв. После этого Потураев извинился с трибуны за свои слова.

Депутат от ОЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что его фракция не будет принимать участие в заседаниях комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, пока его главой будет Потураев.

Украинским властям сильно мешает ОПЗЖ, поскольку это единственная парламентская партия, которая критикует прозападный и русофобский курс Киева. При этом сам президент Владимир Зеленский не гнушается оскорбительными выпадами в адрес партии. Так, вчера он назвал молитвенное стояние верующих УПЦ "бабушками в кепочках ОПЗЖ", хотя к стенам Рады и офиса Зеленского пришли до 20 тысяч верующих в защиту УПЦ от посягательств власти.

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Теги: Украина, оппозиционная платформа, расстрел, драка, верховная рада



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