В Раде произошла драка из-за призыва расстрелять оппозицию

В Верховной раде новая драка. Это произошло после того, как "слуга народа" и глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что эпоха бедности закончится тогда, "когда расстреляют "Оппозиционную платформу - за жизнь".

После этого к трибуне вышла фракция ОПЗЖ. На защиту Потураева стали "слуги", и между ними произошли столкновения. Спикер Рады вынужден был объявить перерыв. После этого Потураев извинился с трибуны за свои слова.

Депутат от ОЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что его фракция не будет принимать участие в заседаниях комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, пока его главой будет Потураев.

Украинским властям сильно мешает ОПЗЖ, поскольку это единственная парламентская партия, которая критикует прозападный и русофобский курс Киева. При этом сам президент Владимир Зеленский не гнушается оскорбительными выпадами в адрес партии. Так, вчера он назвал молитвенное стояние верующих УПЦ "бабушками в кепочках ОПЗЖ", хотя к стенам Рады и офиса Зеленского пришли до 20 тысяч верующих в защиту УПЦ от посягательств власти.