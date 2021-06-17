17 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловская область получила очередную партию вакцины от коронавируса

На территорию Среднего Урала поступила новая партия вакцины от COVID-19. Как сообщили Накануне.RU в оперштабе региона, в этот раз между медицинскими учреждениями будет распределено 15,6 тыс. доз КОВИД-Вак (Спутник V)

Напомним, что до этого в регион поступило 42,3 тыс. доз вакцины Гам-КОВИД-Вак и 2 тыс. 340 доз вакцины КовиВак, разработанной Центром Чумакова.

На данный момент в региональных больницах числится 524 тыс. 866 человек, привитых первым компонентом и 442 тыс. 811 – завершивших вакцинацию.

Сделать прививку против COVID-19 (только первый компонент) сегодня можно в мобильных пунктах вакцинации, расположенных в Екатеринбурге:

  • ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) – с 12.00 до 18.00;
  • ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – с 10.00 до 15.00;
  • ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) - с 15.00 до 19.00;
  • Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 14.00 до 19.00;
  • ТРЦ "Алатырь" (ул. Малышева, 5) – с 15.00 до 19.00;
  • Гипермаркет "Сима-Ленд" (ул. Черняховского, 86/12) – с 10-00 до 18-00;
  • Аэропорт "Кольцово" (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) - с 13.00 до 19.00;
  • ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – с 10.00 до 14.00;
  • ТЦ 2Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) – с 11.00 до 14.00;

В Нижнем Тагиле:

  • ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б) – с 16.00 до 20.00.

При вакцинации в ТРЦ предварительная регистрация не требуется.

Записаться на прививку можно также:

на сайте районной больницы;

по единому номеру 122;

через "Госуслуги".

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Теги: коронавирус, вакцина, поставка, партия



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