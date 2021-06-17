Госдума запретила взыскивать с граждан-должников минимальный доход

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, защищающий от взыскания за долги минимального дохода граждан. Документ, предложенный "единороссами", был поддержан единогласно всеми партиями. Правда, коммунист Алексей Куринный отметил, что закон надо было принимать раньше, а вступление его в силу, отнесенное только к 2022 году, - несправедливо.

Во фракции "Единая Россия" отметили, что в первую очередь закон поможет пенсионерам. "В России 1,3 млн должников-пенсионеров, они не могут воспользоваться процедурой личного банкротства, поскольку получают регулярный доход в виде пенсий", - пояснили во фракции.

Россияне стали хуже обслуживать свои кредиты в 2020 году. Количество должников с просроченными потребительскими кредитами за год выросло на 8% и на конец января достигло 5,4 млн человек, тогда как в прежние годы прирост вышедших на просрочку заемщиков не превышал 4–5%.

Сейчас доля ежемесячных доходов, которые россияне направляют на погашение просроченных долгов, не превышает 10%, тогда как до начала эпидемии этот показатель составлял около 20%, посчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.