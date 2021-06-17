На Ямале следователи выясняют обстоятельства гибели в реке брата и сестры

В Салехарде следователи проводят проверку из-за гибели двух местных жителей - мужчины 2000 года рождения и женщины 2001 года рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Их тела были найдены вчера, в районе набережной реки Шайтанка. Установлено, что погибшие являлись братом и сестрой. По предварительной информации, девушка упала в воду с набережной, а брат кинулся ей на помощь. Однако официального подтверждения этих данных пока нет.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы происшествия, выясняются причины гибели указанных лиц. Назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.