17 Июня 2021
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Общество В России
металлургия сталевар (2004) | Фото: Накануне.ru

Госдума одобрила поправки в Трудовой кодекс, касающиеся травматизма и вредности

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, предполагающие изложение в новой редакции раздела о производственном травматизме и вредности производства.

Профсоюзы выступали против новой редакции X параграфа раздела ТК "Охрана труда". Их опасения вызывала поправка, которая предлагала учитывать при оценке вредности и опасности рабочего места предоставленные работнику средства индивидуальной защиты. По мнению профсоюзов, работники могли бы лишиться выплат и льгот за вредность.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы снял этот вопрос.

Новая редакция раздела меняет концепцию охраны труда. Акцент сделан на предупредительные мероприятия, а также более внимательную оценку состояния работника. Для этого, например, документ вводит понятие "микротравмы" (ушибы мягких тканей и поверхностные раны, которые сотрудник мог получить во время работы), что позволит учитывать их для предотвращения более серьезных повреждений.

Против поправок особенно сильно выступили в Горно-металлургическом профсоюзе России. Там считают, что нововведения негативно отразятся на охране и оплате труда. А молодые металлурги и горняки Челябинской области, активисты ГМПР, решили обратиться к властям посредством саркастичного ролика.

"Мы мечтали гнуть спину. Мечтали заработать к 40 грыжу, стоя у раскаленной печи. Гнуть металл. Ворочать бетон. Работать физически по 12 часов, дышать выбросами, – с горькой самоиронией рассказывают работники в ролике. – А иначе пошли бы в бизнес. Но нам не нужен бизнес! Да и зарплата особо не нужна! У нас же здесь классно, почти как в офисе! Почти как в кабинете у министра! А будет еще лучше!".

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Теги: трудовой кодекс, поправки, охрана труда, производственная травма



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