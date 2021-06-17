Госдума одобрила поправки в Трудовой кодекс, касающиеся травматизма и вредности

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, предполагающие изложение в новой редакции раздела о производственном травматизме и вредности производства.

Профсоюзы выступали против новой редакции X параграфа раздела ТК "Охрана труда". Их опасения вызывала поправка, которая предлагала учитывать при оценке вредности и опасности рабочего места предоставленные работнику средства индивидуальной защиты. По мнению профсоюзов, работники могли бы лишиться выплат и льгот за вредность.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы снял этот вопрос.

Новая редакция раздела меняет концепцию охраны труда. Акцент сделан на предупредительные мероприятия, а также более внимательную оценку состояния работника. Для этого, например, документ вводит понятие "микротравмы" (ушибы мягких тканей и поверхностные раны, которые сотрудник мог получить во время работы), что позволит учитывать их для предотвращения более серьезных повреждений.

Против поправок особенно сильно выступили в Горно-металлургическом профсоюзе России. Там считают, что нововведения негативно отразятся на охране и оплате труда. А молодые металлурги и горняки Челябинской области, активисты ГМПР, решили обратиться к властям посредством саркастичного ролика.

"Мы мечтали гнуть спину. Мечтали заработать к 40 грыжу, стоя у раскаленной печи. Гнуть металл. Ворочать бетон. Работать физически по 12 часов, дышать выбросами, – с горькой самоиронией рассказывают работники в ролике. – А иначе пошли бы в бизнес. Но нам не нужен бизнес! Да и зарплата особо не нужна! У нас же здесь классно, почти как в офисе! Почти как в кабинете у министра! А будет еще лучше!".