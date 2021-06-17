17 Июня 2021
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Общество Крым
Потоп в Керчи (2021) | Фото: vk.com/badcrimea

Керчь уходит под воду: Аксенов осматривает зону ЧП на лодке, спасатели передвигаются вплавь

Ливни, прошедшие минувшей ночью в Крыму, затопили Керчь.

В городе выпало полторы месячных нормы осадков, в воде оказались более 200 жилых домов, обесточена больница из-за подтопления трансформаторных подстанций. Местные жители в соцсетях сообщают, что во многих частях города нет света и воды.

Глава Крыма Сергей Аксенов утром прибыл в Керчь, на моторной лодке он осмотрел зону бедствия. На одном из роликов, попавших в Сеть, видны три человека, которые передвигались вплавь за лодкой Аксенова. "Загадкой остается только - кто это так красиво плывет за лодкой главы Крыма…", - пишут в местном паблике в "Вконтакте". Некоторые пользователи шутят, что это его охранники. Однако власти пояснили, что это сотрудники МЧС, которые передвигаются так потому, что в городе воды по грудь.

Жители, тем временем, делятся в соцсетях фотографиями потопа и негодуют: "Речку надо было чистить, ливневки делать, было бы легче", "Возникает закономерный вопрос,почему за 30 лет прогрессивного капитализма в городе до сих пор не сделали нормальных водоотводов для дождевой воды?".

Потоп в Керчи(2021)|Фото: vk.com/badcrimea

Потоп в Керчи(2021)|Фото: vk.com/badcrimea

В МинЖКХ пообещали откачать воду с улиц Керчи за 2-3 часа. Пользователи Сети, однако, отнеслись к таким заявлениям довольно скептически. "Фото тяжелой техники и плавсредств в студию", "Серьезно?? Администрация вспомнила о городе?", "Будут имитировать бурную деятельность", - пишут они.

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Теги: керчь, потоп, сергей аксенов



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Ранее 17.06.2021 09:54 Мск Керчь затопило - в Крыму выпало больше месячной нормы осадков


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