Керчь уходит под воду: Аксенов осматривает зону ЧП на лодке, спасатели передвигаются вплавь

Ливни, прошедшие минувшей ночью в Крыму, затопили Керчь.

В городе выпало полторы месячных нормы осадков, в воде оказались более 200 жилых домов, обесточена больница из-за подтопления трансформаторных подстанций. Местные жители в соцсетях сообщают, что во многих частях города нет света и воды.

Глава Крыма Сергей Аксенов утром прибыл в Керчь, на моторной лодке он осмотрел зону бедствия. На одном из роликов, попавших в Сеть, видны три человека, которые передвигались вплавь за лодкой Аксенова. "Загадкой остается только - кто это так красиво плывет за лодкой главы Крыма…", - пишут в местном паблике в "Вконтакте". Некоторые пользователи шутят, что это его охранники. Однако власти пояснили, что это сотрудники МЧС, которые передвигаются так потому, что в городе воды по грудь.

Жители, тем временем, делятся в соцсетях фотографиями потопа и негодуют: "Речку надо было чистить, ливневки делать, было бы легче", "Возникает закономерный вопрос,почему за 30 лет прогрессивного капитализма в городе до сих пор не сделали нормальных водоотводов для дождевой воды?".

В МинЖКХ пообещали откачать воду с улиц Керчи за 2-3 часа. Пользователи Сети, однако, отнеслись к таким заявлениям довольно скептически. "Фото тяжелой техники и плавсредств в студию", "Серьезно?? Администрация вспомнила о городе?", "Будут имитировать бурную деятельность", - пишут они.