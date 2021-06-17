17 Июня 2021
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Общество Свердловская область
гроза молния туча (2010) | Фото: zlngrd.ru

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

На территории Среднего Урала 17-18 июня объявлено штормовое предупреждение с порывами ветра до 27 м/с, дождем, градом и грозой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

При этом в области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах, установлен особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено.

Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения в период штормового предупреждения.

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Теги: Штормовое предупреждение, МЧС, ветер, дождь, град



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