В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

На территории Среднего Урала 17-18 июня объявлено штормовое предупреждение с порывами ветра до 27 м/с, дождем, градом и грозой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

При этом в области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах, установлен особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено.

Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения в период штормового предупреждения.