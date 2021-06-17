Глава думских "единороссов" заболел коронавирусом

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов заразился коронавирусом. Сегодня закрывать весеннюю сессию и работу VII созыва парламента пришлось его заместителю Андрею Исаеву.

"Неверов, как вы знаете, заразился коронавирусом", - сообщил на заседании Госдумы ее спикер Вячеслав Володин.

Ранее Неверов написал в Facebook, что он ушел на самоизоляцию после того, как у нескольких членов его семьи был выявлен COVID-19. Он добавил, что у некоторых его домочадцев симптомы проявились, другие переносят заболевание без симптомов.

Напомним, 19 июня в Москве пройдет съезд "Единой России", который партия не стала отменять, несмотря на указ Сергея Собянина о "нерабочей неделе".

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