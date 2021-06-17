Суд удовлетворил принудительную ликвидацию банка "Нейва"

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Цнтробанка по принудительной ликвидации банка "Нейва" в Екатеринбурге. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел.

По состоянию на 15 июня банк успел выплатить страховые возмещения в размере 5,25 млрд руб. из существующих 5,6 млрд. В общей сложности выплаты осуществляются 17 тыс. 53 клиентам "Нейвы". После решения суда, управление делами на себя берет ликвидатор - представитель Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, что 16 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у екатеринбургского банка "Нейва". Кроме этого, аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. По величине активов кредитная организация занимала 188-е место в банковской системе РФ. Позже председатель правления "Нейвы" Константин Левушкин высказался о причине отзыва лицензии и связал это с санкционной войной РФ и США.

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