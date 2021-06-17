Госдума неожиданно решила напоследок рассмотреть законопроект о доступе Минюста к банковской тайне

Госдума неожиданно решила рассмотреть в последний день работы VII созыва законопроект о запросе о банковских операциях НКО. Накануне правительственный законопроект был одобрен в первом чтении.

Замминистра юстиции Андрей Логинов отметил, что правительство рассчитывает на принятие законопроекта в завершающейся сессии.

Депутаты от оппозиционных партий возмутились спешке, в которой принимается законопроект: в систему обеспечения законодательной деятельности документ был загружен только перед пленарным заседанием, поправки широко не обсуждались.

Но на рассмотрении настояла "Единая Россия" и спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Давайте сделаем все, что можно, чтобы не оставлять ничего тем, кто придет в этот зал после нас", - заявил Володин. Он добавил, что в "наследство" следующему созыву остается 26 законопроектов, тогда как предыдущих созыв оставил текущему более 2 тыс. нерассмотренных документов.

Напомним, если законопроект будет принят, глава Минюста и его заместители смогут запрашивать у кредитных организаций сведения о банковских операциях НКО. Это, по мнению правительства, необходимо, чтобы ведомство контролировало финансирование некоммерческих организаций и целевое расходование ими средств, как требуют нормы об иностранных агентах.

В Минюсте настаивают на том, что доступ к банковской тайне необходим для проверок в рамках поправок, которые приняла ранее Госдума. Банки же выступали против, потому что закон "О банках" не предусматривает доступа Минюста к банковской тайне. Логинов во время первого чтения отметил, что ко второму чтению ведомство готово отказаться от распространения такого доступа на территориальные управления. Комитет ГД по финансовому рынку также уточнил ко второму чтению, что Минюст будет иметь возможность запрашивать данные только об НКО.