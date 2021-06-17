17 Июня 2021
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Политика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области Вячеслав Ершов сложил полномочия депутата ЗСО

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Вячеслав Ершов сложил полномочий. Соответствующее решение было принято на заседании областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня поступило заявление от депутата Законодательного собрания Вячеслава Ершова о добровольном сложении полномочий депутата. Он просит рассмотреть заявление в его отсутствии", - сообщил на заседании председатель комитета по регламенту и депутатской этике Василий Швецов.

Депутаты решение Ершова поддержали. Постановление вступает в силу с 18 июня.

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Теги: ЗСО, депутат, Вячеслав Ершов,



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