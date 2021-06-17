В Северной Осетии готовы ввести карантин для въезжающих

Власти Северной Осетии готовы ввести двухнедельный карантин для въезжающих в республику в случае ухудшения ситуации по коронавирусу. Об этом сообщил врио главы РСО-Алании Сергей Меняйло в ходе заседания оперативного штаба.

Кроме того, поднят вопрос о готовности развернуть новые койки в лечебных учреждениях для пациентов с коронавирусом. Также решено усилить санитарные меры в аэропорту, на вокзалах и на контрольно-пропускных пунктах.

Как отмечает Regnum, в Северной Осетии на протяжении длительного времени ежедневно выявляются не более десяти новых случаев заражения COVID-19.

В России, напомним, продолжается подъем заболеваемости коронавирусом. В столице вторую неделю наблюдается серьезный рост числа заболевших. Из-за этого введены новые ограничения, послепраздничные дни объявлены нерабочими, а общегородской выпускной - отменен. Другие регионы также начали возвращать ограничительные меры.