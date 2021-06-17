Пенсионерка из Екатеринбурга сядет на шесть лет за убийство собственного сына

72-летняя пенсионерка из Екатеринбурга приговорена к шести годам исправительной колонии общего режима за убийство собственного сына. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мужчина периодически выпивал и находился на иждивении матери, не желая работать.

Инцидент произошел 4 декабря прошлого года в квартире дома по ул. Ульяновская в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга. В ходе конфликта осужденная двумя руками толкнула сына в область туловища, после чего неустановленным тупым твердым предметом с острым лезвием рубящего орудия нанесла не менее 13 ударов в область головы, не менее 16 ударов в область туловища, не менее одного удара в область третьего пальца правой кисти и не менее двух ударов в область шеи.

Смерть мужчины наступила на месте преступления. Чтобы избежать ответственности, пенсионерка связала труп сына веревкой и липкой лентой, завернула в покрывало и под покровом ночи вместе с дочерью вынесла к зданию, расположенному напротив дома по ул. Шефская.

Упаковку от трупа и орудие убийства женщина выбросила в мусорный контейнер.

Помимо лишения свободы в колонии общего режима, пенсионерка также пройдет принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра. Приговор не вступил в законную силу.