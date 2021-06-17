17 Июня 2021
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Экономика В России
врач, медицина, медоборудование, больница, операция (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

В России стартует эксперимент по внедрению новой системы оплаты труда медработников

В России стартует пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда медработников. Сегодня вступает в силу соответствующее постановление Правительства.
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Считается, что новый подход позволит рассчитывать зарплату более справедливо, чтобы не вызывать перетока медиков из одного региона в другой по причине недовольства своей зарплатой. С 1 ноября 2021 года этот эксперимент начнется в следующих регионах: Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская и Тамбовская области, Севастополь и Якутия. Продлится он до марта 2022 года. Участвовать в нем будут федеральные, региональные и муниципальные медучреждения.

Оклады будут определяться так: некоторую базовую величину, которую назначит Правительство, будут умножать на коэффициент сложности труда и региональный коэффициент, также назначаемый кабмином. Но новая зарплата не должна быть ниже нынешней. Таким образом, с одной стороны произойдет повышение зарплат всем медикам, но с другой - или с сохранением пропорций, или с увеличением дифференциации между отдельными категориями медиков.

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина сказала "Парламентской газете", что сегодня у медиков нет прозрачности в выплате заработной платы. Фиксированный оклад составляет около 30%, а 70% - это разные надбавки, совместительства и т.п. В результате медики вынуждены крутиться, чтобы достичь приемлемой зарплаты, но это сказывается на качестве работы. Она считает, что фиксированной долей должно быть около 80% зарплаты. В противном случае у молодых просто нет стимулов работать за гроши.

Напомним, в конце 2020 года Счетная палата признала провал майских указов по повышению зарплат бюджетникам. И тоже отметила непрозрачную системы надбавок, большую дифференциацию по регионам и малую долю фиксированной части зарплаты.

По результатам предстоящего эксперимента будут определены единые требования к системе оплаты труда для медработников по всей стране.

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Теги: зарплата, медики, эксперимент



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