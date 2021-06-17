Керчь затопило - в Крыму выпало больше месячной нормы осадков

Засыхавший два года Крым затопило. По данным синоптиков, минувшей ночью проливные дожди обеспечили выпадение почти двухмесячной нормы осадков, особенно это касается восточной части полуострова.

Подтопления зафиксированы в Керчи, нескольких поселках. Так, ночью в МЧС поступил сигнал о подтоплении домов в районе села Приозерное, в итоге было эвакуировано 40 человек, в том числе десять детей.

В то же время, по данным МЧС, социально-значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ работают без перебоев, на трассе "Таврида" движение происходит в штатном режиме.