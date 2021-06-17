17 Июня 2021
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Происшествия В России
алмаз Алроса (2019) | Фото:Алроса

Для похитительницы алмазов АЛРОСы запросили 10 лет тюрьмы

Генпрокуратура попросила назначить наказание от четырех до десяти лет лишения свободы фигурантам уголовного дела о хищении алмазов у АЛРОСА, сообщает газета "Коммерсантъ".

С 2016 по 2019 год главный специалист Единой сбытовой организации (ЕСО) АЛРОСА Елена Канунникова похитила 1027 алмазов высокого качества. На складе она заменяла драгоценные камни на так называемое техническое сырье, используемое для производства инструментов. СМИ писали, что Канунникова выносила с АЛРОСА алмазы в нижнем белье.

По данным следствия, большую часть украденного злоумышленники продали иностранным покупателям, ущерб оценивается более чем в 700 млн рублей.

О задержании Канунниковой и ее сообщников сообщалось в июне 2019 года.На скамье подсудимых оказались также ее приятель Владимир Табидзе, а также безработные Владимир Гординский, Сергей Свиридов и Евгений Богомолов.

Участники преступной группировки были задержаны сотрудниками СКР совместно с ФСБ при попытке хищения партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей.

Во время обысков силовики нашли 500 необработанных алмазов массой более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов. Общая стоимость драгоценностей превышает $3 млн.

У подозреваемых также нашли более $2 млн и €500 тыс. наличными и ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.

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Теги: алроса, алмазы, хищение алмазов



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