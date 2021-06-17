В Прикамье назначена дата выборов депутатов в заксобрание

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании поддержали назначение выборов в новый созыв краевого парламента на 19 сентября, передает корреспондент Накануне.RU

Официальный старт предвыборной кампании будет дан после публикации решения. Вероятно, это состоится уже в понедельник.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (девять прямых, а также три через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.