17 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
диплом, корочки (2016) | Фото:http://allsumke.ru/

УрФУ может отказаться от бумажных дипломов

Студенты Уральского федерального университета смогут получать электронные дипломы об окончании обучения. По крайней мере, именно в таком эксперименте решил поучаствовать главный уральский вуз наряду с четырьмя другими образовательными учреждениями.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, соответствующее постановление уже готовится в правительстве.

"Планируется постепенно заменить заветные корочки на цифровую запись в реестре. Пока на федеральном портале проектов нормативных правовых актов ни одного голоса "за" и 29 голосов "против", - сообщают в вузе.

Вместе с ним отказаться от бумажных документов об образовании собираются питерский политех Петра, Российский университет транспорта, Бауманка и Тольяттинский госуниверситет.

В вузе Накануне.RU сообщили, что на данный момент никакой конкретики в вопросе перехода на электронные носители нет. Сейчас эксперимент только обсуждается, однако сам УрФУ к нему готов.

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Теги: УрФУ, электронный диплом, эксперимент



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