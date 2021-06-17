УрФУ может отказаться от бумажных дипломов

Студенты Уральского федерального университета смогут получать электронные дипломы об окончании обучения. По крайней мере, именно в таком эксперименте решил поучаствовать главный уральский вуз наряду с четырьмя другими образовательными учреждениями.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, соответствующее постановление уже готовится в правительстве.

"Планируется постепенно заменить заветные корочки на цифровую запись в реестре. Пока на федеральном портале проектов нормативных правовых актов ни одного голоса "за" и 29 голосов "против", - сообщают в вузе.

Вместе с ним отказаться от бумажных документов об образовании собираются питерский политех Петра, Российский университет транспорта, Бауманка и Тольяттинский госуниверситет.

В вузе Накануне.RU сообщили, что на данный момент никакой конкретики в вопросе перехода на электронные носители нет. Сейчас эксперимент только обсуждается, однако сам УрФУ к нему готов.