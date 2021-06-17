Счетная палата рекомендует снизить ставку по ипотеке для семей с тремя детьми

Счетная палата рекомендовала снизить ставки по Семейной ипотеке для семей с тремя и более детьми, в том числе на уже действующие ипотечные кредиты. Об этом говорится в анализе программы поддержки рынков ипотечного кредитования и жилищного строительства.

Отмечается, что меры поддержки рынков ипотечного кредитования и жилищного строительства существенно поддержали строительную отрасль. На реализацию всех программ в 2019-2020 гг. было выделено 89 млрд руб. Но выросли и цены на жилье: на первичном рынке - на 12%.

Минфину рекомендовано по возможности снизить ставки по Семейной ипотеке до 1 июля. Также вынесены рекомендации по унификации норм отчетности по ипотечным программам, контролю за соблюдением застройщиками, которые получили господдержку, сроков ввода в эксплуатацию проектов жилищного строительства, использовать альтернативные механизмы для улучшения жилищных условий граждан на Дальнем Востоке и сельских территориях, например субсидии на покупку, строительство и ремонт жилья, предоставление доступного арендного и социального жилья.

На днях глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотечная ставка уже не компенсирует рост цен на недвижимость.