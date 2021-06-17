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Амкар, первый матч, футбол (2020) | Фото: vk.com/permsport59

"Халявы не будет": руководство "Амкара" высказалось о бесплатных билетах на матчи

Руководство "Амкара" выступило против бесплатного входа на домашние матчи, передает корреспондент Накануне.RU.

"Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поэтому позиция клуба однозначна: не будет халявного прохода на стадион. Все будет платным. Мы тоже, как и вы, хотим, чтобы клуб развивался. А для этого нужны деньги. А вы знаете, что каждая копеечка рубль бережет", - такое заявление сегодня сделал президент футбольного клуба "Амкар-Пермь" Валерий Чупраков во сегодняшней время пресс-конференции.

Назвать ориентировочную стоимости билетов в клубе не смогли. Информация появится ближе к началу чемпионата.

Также пока не ясна ситуация со спонсорами. Первый сезон "Амкар" будет обходиться "своими силами", без краевой поддержки. Впрочем, ранее власти Прикамья сообщали о первом спонсоре футбольного клуба. Трехстороннее соглашение с футбольным клубом заключили власти региона, и компания Winter Technologies Group, занимающейся вопросами зимнего содержания городских территорий, специализированной инфраструктуры, объектов стратегического назначения.

Отметим, что руководство клуба поддержало желание болельщиков сохранить талисман клуба - рысенка.

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Теги: Амкар, клуб, профессиональная футбольная лига, футбольный клуб, спонсор



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