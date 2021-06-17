"Мы ничего не получили": Трамп не доволен итогами саммита в Женеве

Экс-президент США Дональд Трамп остался не доволен переговорами Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Он полагает, что саммит был выгоднее только для Москвы.

"Думаю, в целом мы ничего не получили. Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили. Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили", - заявил Трамп в эфире телеканала Fox News.

Примечательно, что за уступки Путину, в том числе и на личных переговорах, не раз ругали самого Трампа.

В преддверии саммита Трамп через свою пресс-службу давал Байдену советы о том, как вести себя с Путиным. Он предостерег действующего главу Белого дома от сна в ходе встречи, а также попросил передать российскому президенту наилучшие пожелания.