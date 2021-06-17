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Политика Тюменская область Уральский ФО
Дмитрий Горицкий (2015) | Фото: duma72.ru

Сенатора Горицкого освободили от должности в тюменской облдуме

Депутаты Тюменской областной группы на сегодняшнем заседании освободили Дмитрия Горицкого от должности председателя комитета думы по бюджету, налогам и финансам, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято в связи с досрочным прекращением полномочий Горицкого как депутата. Ранее депутаты одобрили его кандидатуру на пост сенатора от Тюменской области. Кандидатура Горицкого была рекомендована президиумом политсовета тюменского регионального отделения "Единой России".

Горицкий занял в Совете Федерации место покойного сенатора Михаила Пономарева. Напомним, 13 марта текущего года он скончался на 68 году жизни. В Совфеде Пономарев был заместителем председателя комитета по экономической политике. Причиной смерти стала остановка сердца.

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Теги: Дмитрий Горицкий, сенатор, Единая Россия, тюменская областная дума, заседание



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