Суд отправил под домашний арест второго фигуранта дела о пожаре на АЗС в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест инженера автозаправки, на которой произошел крупный пожар.

Как сообщается на сайте суда, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 14 августа. Следствие ходатайствовало об его аресте.

Ранее суд арестовал на два месяца директора автозаправочной станции.

Взрыв случился 14 июня при заправке автомобиля и был настолько мощным, что некоторые цистерны улетели на десятки метров от АГЗС. По некоторым данным, причиной взрыва стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз. 17 человек было госпитализировано после пожара на автогазозаправочной станции (АГЗС) в Новосибирске. Всего в результате ЧП пострадало 33 человека.

По данным СКР, на момент ЧП на смене находился 66-летний заправщик и 28-летняя кассир. Они, а также водитель газовоза, эвакуировали людей на безопасное расстояние, когда начался пожар, пишет Regnum.