17 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
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Челябинский облсуд отложил заседание по апелляции на арест замминистра строительства

Челябинский областной суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на арест первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взятки в размере более 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Заседание отложили по ходатайству прокурора и из-за поступивших дополнений к апелляционной жалобе от адвоката. Заседание пройдет 24 июня.

Напомним, Белавкин был задержан 3 июня. Следственным комитетом по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ в отношении замминистра. По версии следствия, в 2020-2021 гг. Белавкин получил около 1,2 млн руб. от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах данной организации при выполнении ею муниципального контракта.

4 июня по решению суда чиновник был заключен под стражу на два месяца до 3 августа.

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Теги: Иван Белавкин, взятка, уголовное дело, арест,



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