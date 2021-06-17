Бывшего замначальника Челябинской дистанции пути будут судить за мошенничество

Бывшего заместителя начальника Челябинской дистанции пути будут судить по обвинению в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый похитил рельсы РЖД. Он сообщил подчиненным недостоверные сведения о необходимости вывоза с производственной базы товарно-материальных ценностей.

Эти рельсы он должен был уложить в путь другой коммерческой организации согласно личной договоренности за вознаграждение.

Ущерб составил более 70 тыс. руб. Обвиняемый возместил его в полном объеме.