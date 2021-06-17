17 Июня 2021
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

"Это хорошая цифра": антитела после вакцинации от COVID-19 появляются только у 90% привитых

Главный врач московской ГКБ №40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко считает, что у 8-10% людей могут не появиться антитела в результате вакцинации от коронавируса.

"Возможна такая ситуация, 8-10%  – это те цифры, которые дают нам исследования", - сказал Проценко в интервью блогеру Алекесандру Цыпкину.

Эксперт считает, что 90% вакцинированных с антителами – "это хорошая цифра".

Напомним, на днях стало известно о смерти мужчины в Сарове, который зимой вакцинировался от кронавируса, а летом заболел COVID-19. Выяснилось, что у него вообще не выработались антитела. Местные санитарные врачи отметили, что у 1% населения при вакцинации иммунный ответ не вырабатывается вообще.

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Теги: вакцинация, иммунный ответ, антитела, денис проценко



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