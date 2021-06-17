17 Июня 2021
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Тюменская областная дума (2018) | Фото: Накануне.RU

Назначена дата выборов депутатов Тюменской областной думы

Выборы Тюменской областной думы седьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое решение приняли депутаты облдумы шестого созыва на сегодняшнем пленарном заседании. Ранее назначение выборов на эту дату было поддержано комитетом областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.

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Теги: выборы, 19 сентября, единый день голосования, Тюменская областная дума



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