Ректоры вузов Москвы предложили пускать на очные занятия только привившихся студентов

Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья выпустил рекомендации для столичных высших учебных заведений на фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

Так, с 1 сентября вузам советуют допускать до очных занятий только вакцинировавшихся студентов, либо тех, у кого есть справки об антителах или документы о наличии противопоказаний к прививке.

Остальные обучающиеся должны будут заниматься в удаленном режиме, сообщает ТАСС.

Также вузам рекомендуют отменить все массовые мероприятия, в том числе очные выпускные вечера.

Напомним, в столице несколько дней наблюдается серьезный рост числа заболевших коронавирусом. Из-за этого введены новые ограничения, послепраздничные дни объявлены нерабочими, а общегородской выпускной - отменен.

Минобрнауки России выпустило приказ, который разрешает руководителям столичных вузов вновь перевести студентов на дистанционное обучение "с учетом эпидемиологической обстановки".

Кроме того, главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих москвичей. Привиться необходимо будет работникам сферы торговли и услуг, транспорта, культуры, образования и ЖКХ, а также госслужащим.