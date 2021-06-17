17 Июня 2021
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Студенты УРГЭУ (2021) | Фото: Накануне.RU

Ректоры вузов Москвы предложили пускать на очные занятия только привившихся студентов

Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья выпустил рекомендации для столичных высших учебных заведений на фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

Так, с 1 сентября вузам советуют допускать до очных занятий только вакцинировавшихся студентов, либо тех, у кого есть справки об антителах или документы о наличии противопоказаний к прививке.

Остальные обучающиеся должны будут заниматься в удаленном режиме, сообщает ТАСС.

Также вузам рекомендуют отменить все массовые мероприятия, в том числе очные выпускные вечера.

Напомним, в столице несколько дней наблюдается серьезный рост числа заболевших коронавирусом. Из-за этого введены новые ограничения, послепраздничные дни объявлены нерабочими, а общегородской выпускной - отменен.

Минобрнауки России выпустило приказ, который разрешает руководителям столичных вузов вновь перевести студентов на дистанционное обучение "с учетом эпидемиологической обстановки".

Кроме того, главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих москвичей. Привиться необходимо будет работникам сферы торговли и услуг, транспорта, культуры, образования и ЖКХ, а также госслужащим.

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Теги: москва, студенты, вакцинация



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