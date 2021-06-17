Студентов УрФУ будут заселять в общежития при наличии прививки от COVID-19

Руководство Уральского федерального университета приняло решение заселять в общежития в первую очередь студентов, поставивших прививку от коронавируса или имеющих антитела. Соответствующий приказ был подписан вчера.

Как сообщают в пресс-службе вуза, при заселении обучающиеся должны вложить в пакет документов сертификат, подтверждающий факт вакцинации, выданный на портале "Госуслуг", или справку о наличии в крови антител. При этом предпочтение отдается студентам, переболевшим коронавирусом не менее чем за шесть месяцев до заселения.

"Без прививок или подтверждения антител селить будут в последнюю очередь. При прочих равных, преимущество будет отдаваться тем, кто защищён от коронавируса. Мы не можем подвергать опасности жизни тысяч студентов и закрывать на карантин общежития", - сообщили в вузе.

Студентам, которым посчастливилось ни разу не болеть COVID-19, а также тем, кто не поставил прививку, заселение будет предоставляться в последнюю очередь.