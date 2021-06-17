Суд в Челябинске оставил под арестом водителя, который пьяным насмерть сбил женщину

Челябинский областной суд оставил под арестом до 29 июля водителя, который насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

28 мая Центральный районный суд города продлил Стюрину срок содержания под стражей до 29 июля и отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества. Челябинский областной суд оставил решение суда без изменения.

Напомним, ДТП произошло вечером 29 марта на улице 60-летия Октября. Мужчина за рулем Ниссан Террано сбил пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся. От полученных травм 55-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Водителя задержали. Известно, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ.